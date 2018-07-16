В Волгограде после обильного ливня на линиях скоростного трамвая откачивают воду

Общество 15.07.2018 18:28
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15.07.2018 18:28
В администрации Волгограда создан оперативный штаб для координации работы городских служб по устранению последствий выпавших на город обильных осадков. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, сегодня днем на город обрушился сильный грозовой ливень со шквалистым ветром: выпала полуторамесячная норма осадков.
На время грозы и сильного ливня МУП "Метроэлектротранс" принял меры предосторожности, на время приостановив движение некоторых маршрутов троллейбусов и трамваев. Так, движение троллейбусов №№15А и 10, было приостановлено во избежание замыкания контактной сети, сейчас эти направления работают в штатном режиме. На маршруте трамваев №№3 и 4 в Советском районе из-за больших потоков воды произошло намывание грунта на рельсы, из-за чего возникла кратковременная задержка движения. Выехавшая на место бригада устранила последствия стихии. На подземных станциях линии скоростного трамвая работают помпы для откачивания воды. Залиты также первые этажи многих торговых центров.
Значительную нагрузку по отводу воды взяла на себя система городской ливневой канализации. Но из-за большого объёма осадков часть воды устремилась поверх решеток дождеприемников вниз с учетом естественного рельефа. Так, из-за стекающей с обочин воды на некоторых участках улично-дорожной сети образовались грунтовые наносы. На движение автомобильного транспорта это никак не повлияло. Дорожные службы оперативно убирают наносы с проезжей части.
В том числе потоки воды устремились по склонам набережной, размывая кое-где землю. Так, например, основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона.
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