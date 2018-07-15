В Волгограде Франция обыграла Хорватию со счетом 3:0

Спорт 15.07.2018 17:31
374 0
15.07.2018 17:31
Со счётом 3:0 в пользу символической сборной Франции завершился несколько минут назад матч команд болельщиков на волгоградском фан-фесте, сообщает ИА "Высота 102". В нём приняли участие самые юные волгоградские фанаты. Ранее, напомним, матч болельщиков отложили из-за ливня. Когда он стих, игра все же состоялась.
Отметим, что настоящий финальный матч между сборными Франции и Хорватии начнется сегодня в 18.00 на стадионе "Лужники". В результате этого противостояния двух сильнейших команд мира станет известно, кто из них получит главный приз мундиаля и звание чемпиона мира по футболу.
Реклама
Популярное по теме
01.07.2018 22:46
24839 26
08.07.2018 02:32
19643 0
25.06.2018 19:46
19182 4
В Волгограде ливень скорректировал программу последнего дня работы фестиваля болельщиков ФИФА15.07.2018 16:37
Юный пловец из Волгограда завоевал "серебро" первенства Европы13.07.2018 17:59
Волгоградские фанаты познакомились с обновленным ФК "Ротор"12.07.2018 18:22
В Волгограде «Ротор» ждет от болельщиков заряда бодрости на новый сезон в ФНЛ12.07.2018 11:29
"Волгоград Арена" в период ЧМ-2018 приняла меньше всего зрителей10.07.2018 09:23
Фан-фест в Волгограде после двухдневных каникул меняет график работы08.07.2018 15:41
Юный шахматный гений из Волгограда в США победил на международном турнире08.07.2018 10:29
Титулованный спортсмен из Волгограда ищет 6 тысяч долларов для поездки на чемпионат мира08.07.2018 07:36
Волгоградские болельщики признались в любви сборной России после проигрыша Хорватии (ВИДЕО)08.07.2018 02:32
Волгоградские болельщики расстроились от поражения сборной России, но не отчаялись08.07.2018 00:21
Территория фан-феста побила рекорд по посещаемости в Волгограде07.07.2018 23:19
«Мое сердце остановилось» - более 20 тысяч болельщиков в Волгограде встретили начало матча России и Хорватии07.07.2018 21:34
В Волгограде тысячи болельщиков собрались на просмотр матча России и Хорватии07.07.2018 19:27
Арабские студенты Волгоградского медуниверситета получили «боевое крещение» во время ЧМ по футболу FIFA 201807.07.2018 18:24
Реклама