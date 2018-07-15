Спорт

В Волгограде Франция обыграла Хорватию со счетом 3:0

Спорт 15.07.2018 17:31
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15.07.2018 17:31



Со счётом 3:0 в пользу символической сборной Франции завершился несколько минут назад матч команд болельщиков на волгоградском фан-фесте, сообщает ИА "Высота 102". В нём приняли участие самые юные волгоградские фанаты. Ранее, напомним, матч болельщиков отложили из-за ливня. Когда он стих, игра все же состоялась.
Отметим, что настоящий финальный матч между сборными Франции и Хорватии начнется сегодня в 18.00 на стадионе "Лужники". В результате этого противостояния двух сильнейших команд мира станет известно, кто из них получит главный приз мундиаля и звание чемпиона мира по футболу.

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