Под водой: в Волгограде из-за ливня встали трамваи

Происшествия 15.07.2018 17:04
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15.07.2018 17:04
Сильный ливень, который сегодня обрушился на Волгоград, внес коррективы не только в работу заключительного дня фестиваля болельщиков ФИФА, но и повлиял на движение городского электротранспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, из-за потопа в Краснооктябрьском районе на некоторое время остановились трамваи маршрута №13. На вынужденную остановку из-за стихии стали и троллейбусы. Ливневки не справлялись с таким объемов воды и, захлебываясь, выталкивали ее обратно, образуя на проезжей части бурлящие островки. О том, как потоки воды неслись по городским улицам и проспектам – в видеоматериале информагентства.
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