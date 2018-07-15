







Хлынувший в центре Волгограда ливень скорректировал программу заключительного дня работы фестиваля болельщиков ФИФА, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Первым номером праздничной программы должен был стать матч между двумя командами болельщиков, символизирующих сборные Хорватии и Франции. Однако начавшийся ливень заставил организаторов перенести это мероприятия на более поздний срок.













В настоящее время на фан-фесте немноголюдно. Несмотря на дождливую погоду на Центральной набережной Волгограда собрались всего несколько десятков болельщиков. Они ждут финального матча ЧМ-2018 и праздничного концерта.

Напомним, что сегодня, по замыслу организаторов, фестиваль болельщиков FIFA 2018 должен завершиться в Волгограде красочной церемонией закрытия «Эта история – о тебе!». Сегодня запланировано выступление российско-швейцарской группы «KADEBOSTANY» и DJ-сет от экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.



