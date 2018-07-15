Федеральные новости 15.07.2018 16:16
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15.07.2018 16:16
В Гербовом зале Кремля состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила пресс-служба Кремля. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино. Глава государства передал
Эмиру Катара красно-белый мяч с символикой чемпионата мира, которым сыграют сборные Франции и Хорватии в финальном матче ЧМ-2018. «У нас сегодня приятное торжественное мероприятие. Россия передаёт эстафетную палочку проведения чемпионата мира ФИФА по футболу государству Катар. Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна получила огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира. Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022-м году на таком же высоком уровне», - сказал Владимир Путин.
«Футбол – это страсть, это эмоции, это любовь, это семья, это единство. И все чувства, которые мы испытывали здесь, в России, мы передадим Катару. Уверен, что позитивную энергию, позитивное влияние, которые мы видим здесь, сейчас в России, мы будем наблюдать и в Катаре через четыре года», - сказал в свою очередь президент ФИФА.
Эмир Катара поздравил Россию с прекрасным проведением чемпионата. «Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы приветствовать всех гостей в нашей стране. Единственное, мы надеемся, что наша сборная повторит успех российской сборной и даже превысит его», - заявил Тамим Бен Хамад Аль Тани.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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