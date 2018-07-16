Расследования

Жителя Волгоградской области осудили за тайные кражи из домов и гаражей

Расследования 16.07.2018 11:10
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16.07.2018 11:10



К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Урюпинского района по фамилии Маркин за тайное хищение чужого имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, осужденный пытался доказать, что не имеет к кражам никакого отношения, а осудили его незаконно. Однако апелляционная инстанция оставила приговор районного суда без изменений. Маркина признали виновным в совершении трех краж с незаконным проникновением в помещение. По материалам суда, он похитил автомагнитолу «SONY» с автомобиля «ВАЗ-2101», который стоял в закрытом гараже. Чтобы в него проникнуть, Маркин сделал подкоп под деревянные ворота гаража, а затем открыл их. Также он проник в другое домовладение и похитил из автомобиля «ВАЗ-2106» аккумуляторную батарею стоимостью 4,5 тысячи рублей. На третий раз ему приглянулся велосипед марки «Stels 450», который он также украл из чужого домовладения, проникнув в него без законных на то оснований.

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