Под Волгоградом от пожара в своей бане пострадала пенсионерка

Происшествия 15.07.2018 10:31
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15.07.2018 10:31
Пожилая женщина пострадала при пожаре в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, в субботу в 16:20 в поселке Райгород на улице Советской загорелась баня. Огонь быстро охватил строение площадью 36 квадратных метров. Прибывшие на место расчеты пожарно-спасательной части №55 потушили пожар в 16:48. От огня пострадала 80-летняя женщина.
По мнению специалистов, возможной причиной возгорания стала неисправность печи. Сотрудники МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдения предельной осторожности при обращении с огнем в быту.
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