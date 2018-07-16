Общество

Турист из Бангладеш – о любви к Волгограду и волгоградцам

Общество 16.07.2018 08:13
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16.07.2018 08:13

Турист из Бангладеш – 46-летний Акбар Хоссейн Бхуийян Римон, посетивший ЧМ-2018 в Волгограде, поделился незабываемыми впечатлениями о пребывании в городе-герое. Волгоград, по его собственным словам, он полюбил всем сердцем. Как сообщила ИА «Высота 102» волгоградка Марина Назарова, первый раз он посетил город-герой в апреле 2010 года по туристической визе. Самые первые впечатления Римона тогда -  это удивление  от большого количества иномарок на наших улицах: столько он видел только в Арабских Эмиратах. Еще его очень удивило, что практически никто в России, даже в Москве, не знает английского языка и ему тяжело было общаться с окружающими людьми. Мамаев курган поразил Римона до глубины души. А на площади Ленина он увидел памятник Владимиру Ильичу, сфотографировался около него и сказал, что в Бангладеш все знают этого человека. 
 
После возвращения домой он долго вспоминал Россию и в течение всех этих лет продолжал признаваться ей в любви.
«И вот 8 лет спустя, благодаря ЧМ-2018, состоялась наша вторая долгожданная встреча. Когда мы встречали Римона, первыми его словами на волгоградской земле были: «Какой потрясающий аэропорт! Как все колоссально изменилось», - рассказывает Марина Назарова. - Что интересно, наша жара показалась ему прохладой, и он даже не захотел снимать свою куртку, в которой прилетел из Москвы».
Мамаев курган снова потряс Римона. Он включил смартфон и снимал видео, ведя репортаж для своих родных. Он сразу заметил новый парк и направился к нему, говоря, что ведь ничего этого не было 8 лет назад и как теперь стало красиво. Новый стадион вообще вызвал у него огромный восторг: он только цокал языком, не находя слов для выражения эмоций. Ему очень понравилось, что в городе появились англоговорящие люди – это были волонтеры, с которыми он с удовольствием общался, в том числе и на фан-фесте. Он обошел его весь вдоль и поперек, по дороге встречаясь со множеством людей. 
«Один парень долго пытался прочитать на его паспорте болельщика, что там написано, - говорит Марина. - Я объяснила, что наш гость из Бангладеш. У парня выкатились из орбит глаза: «А где это?». Говорю: «В Азии, рядом с Индией». – «А что он тут делает? Индия же не играет в футбол». – «Но чемпионат мира открыт для всех». И тут молодой человек согласился: «Вообще-то да. Здорово, что к нам едут люди и из таких нефутбольных стран». 
Когда мы поднимались с набережной, то вышли к скульптуре Пушкина. Римон сразу его узнал и сказал, что в Бангладеш очень любят нашего поэта. И сфотографировался с Александром Сергеевичем. Римона также восхитила красота Волги. 
На набережной он познакомился с пожилым рыбаком, попросил его дать ему поудить и тот понял его без перевода. Римону удалось поймать с десяток рыбешек. Дед похвалил его за профессиональную ловлю – он же не знал, что он в своем городе Нараянгандже в свободное время ходит на рыбалку и ловит очень много самой разной рыбы. 
Как говорит Марина Назарова, за время пребывания в Волгограде он выучил несколько русских слов: «спасибо», «привет», «пока», «Россия».  Сейчас Римон уже дома, но постоянно звонит и говорит, что очень скучает по Волгограду, его открытым, отзывчивым людям и что снова будет стремиться попасть в гостеприимную Россию. Он постоянно признается в любви и говорит, что русские – самые лучшие люди на земле.

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