Подмосковье заманивает волгоградских студентов на работу

Общество 14.07.2018 14:24
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14.07.2018 14:24
Хлебом-солью встретили в Дмитровском районе Московской области студентов Волгоградского государственного аграрного университета, которые составили костяк межвузовского студенческого агротехнологического отряда «Деметра». Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в вузе, бойцам студотряда предстоит трудиться до конца лета в агрофирме в качестве помощников мелиораторов, зоотехников, механиков, трактористов, электромонтеров, бухгалтеров – по тому направлению деятельности, которому они обучаются в университете.
По словам руководителей агрохолдинга, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области их региону необходимы молодые, квалифицированные специалисты. Не хватает механизаторов, зоотехников, агрономов, технологов. Поэтому еще в 2014 году в Подмосковье был презентован и запущен проект, целью которого стало создание и развитие движения студенческих сельскохозяйственных отрядов на этой территории. Основные задачи проекта – реализация программ практической подготовки студентов на инновационном предприятии, формирование специалистов аграрного профиля, обладающих комплексом профессиональных знаний и умений.
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