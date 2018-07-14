Общество

В Волгограде возобновляются работы на проблемном долгострое

Общество 14.07.2018 11:05
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14.07.2018 11:05



Органами исполнительной власти Волгоградской области, ООО «Волгоградская проектно строительная компания», ЗАО «СК Волго-строй-инвест» заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству жилья при условии завершения строительства и ввода в эксплуатацию ЖК «Эдем». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, возобновление строительства планируется в июле этого года, ввод в эксплуатацию - не позднее 2021 года.
Проблемный долгострой расположен в Дзержинском районе Волгограда по адресу: бульвар 30 лет Победы, 32.
Напомним, что соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, готовыми завершить долгострои «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка-2», было подписано в администрации Волгоградской области еще в конце 2017 года. Так, «Парк Европейский» взялась достроить компания «Пересвет-Юг», которая уже занимается достройкой ЖК «Доминант». За «Эдем» берется «ВПСК», а «Чайку-2», как сообщалось, достроит «Инвестгражданстрой».

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