В Советском районе Волгограда семья отравилась угарным газом

Происшествия 14.07.2018 10:27
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14.07.2018 10:27
Сегодня ночью около 03.00 в поселке Максима Горького по ул.Терешковой трое человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадавшие - женщина и мужчина 50 лет, а также семилетняя девочка. Причиной происшествия явилась неисправная газовая колонка, установленная в квартире. Всех троих отправили в больницу скорой помощи №25.
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