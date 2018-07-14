Происшествия

В Советском районе Волгограда семья отравилась угарным газом

Происшествия 14.07.2018 10:27
313 0
14.07.2018 10:27



Сегодня ночью около 03.00 в поселке Максима Горького по ул.Терешковой трое человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадавшие - женщина и мужчина 50 лет, а также семилетняя девочка. Причиной происшествия явилась неисправная газовая колонка, установленная в квартире. Всех троих отправили в больницу скорой помощи №25.

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