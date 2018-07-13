Спорт

Юный пловец из Волгограда завоевал "серебро" первенства Европы

Спорт 13.07.2018 17:59
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13.07.2018 17:59


Юный пловец из Волгограда Иван Моргун завоевал сегодня серебряную медаль на первенстве Европы по плаванию на открытой воде. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба “Спартак-Волгоград” Аркадий Вариводский, заплыв на пятикилометровую дистанцию прошел несколько часов назад на Мальте.  
Отметим, что на счету 14-летнего спартаковца уже есть бронзовая медаль первенства России в категории до 16 лет. Завоевав европейское “серебро” Иван получил путевку на первенство мира по плаванию на открытой воде. Оно пройдет в начале сентября в израильском городе Эйлат.

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