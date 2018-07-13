Юный пловец из Волгограда завоевал "серебро" первенства Европы





Юный пловец из Волгограда Иван Моргун завоевал сегодня серебряную медаль на первенстве Европы по плаванию на открытой воде. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба “Спартак-Волгоград” Аркадий Вариводский, заплыв на пятикилометровую дистанцию прошел несколько часов назад на Мальте.

Отметим, что на счету 14-летнего спартаковца уже есть бронзовая медаль первенства России в категории до 16 лет. Завоевав европейское “серебро” Иван получил путевку на первенство мира по плаванию на открытой воде. Оно пройдет в начале сентября в израильском городе Эйлат.



