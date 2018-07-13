



Главного врача “Волгоградского областного патологоанатомического бюро” Вадима Колченко отпустили под домашний арест. По сведениям ИА “Высота 102”, причиной изменения меры пресечения стало состояние здоровья медика.

Напомним, его задержали 14 мая по подозрению в получении крупной взятки. А 16 мая Центральный районный суд арестовал его на два месяца. Срок содержания под стражей подошел к концу и Колченко избрали более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, в его учреждении с родственников усопших взимали плату за переодевание покойных и косметологические процедуры. Деньги брал подчинённый Вадима Колченко, а затем отдавал начальнику треть от нелегального заработка.

Также главного патологоанатома региона подозревают в подмене результатов вскрытия. По данным следствия, он установил, что беременная волгоградка умерла от вирусной инфекции. Чтобы занизить статистический показатель "материнской смертности" в области он подменил её биологические образцы на образцы неизвестного мужчины. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.