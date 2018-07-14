





Смотрите сегодня в программе: оглашен приговор сыну бывшего депутата Волгоградской облдумы за дачу крупной взятки должностному лицу. Волгоград простится с Почетным жителем города-героя Виктором Фетисовым: известный скульптор будет похоронен в воскресенье. В новый сезон с обновленным составом: футбольный клуб «Ротор» откровенно рассказал о переменах болельщикам. Сто лет в сундуке: наряды донской казачки чудом пережили век войн и революций и стали экспонатами выставки в музее.





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