Волжский ожидают экстремальные трюки

Общество 14.07.2018 05:51
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14.07.2018 05:51
Жители Волжского станут зрителями уникального экстремального супер-шоу каскадеров. Мероприятие состоится 16 июля в рамках праздника «Открытый «Новый город», посвященного Дню рождения Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, каскадеры из спортивного объединения «Тольятти Трюк» - первый профессиональный творческий коллектив автомотокаскадеров в России - представят шоу на автомобилях и мотоциклах с элементами разной сложности с использованием пиротехники. Продолжительность представления составит чуть более часа и будет включать более 20 авто- и мототрюков.
Продолжится праздник в парке «Новый город», где выступят канатоходцы - участники шоу-программы Первого федерального канала «Минута славы». На празднике будут работать интерактивные площадки, «трогательный» зоопарк, состоятся литературные викторины и спортивные состязания. Молодежь представит массовый флешмоб, посвященный Дню города. Программа будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов и исполнителей Центра культуры и искусства «Октябрь».
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