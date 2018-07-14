Волжский ожидают экстремальные трюки

Жители Волжского станут зрителями уникального экстремального супер-шоу каскадеров. Мероприятие состоится 16 июля в рамках праздника «Открытый «Новый город», посвященного Дню рождения Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, каскадеры из спортивного объединения «Тольятти Трюк» - первый профессиональный творческий коллектив автомотокаскадеров в России - представят шоу на автомобилях и мотоциклах с элементами разной сложности с использованием пиротехники. Продолжительность представления составит чуть более часа и будет включать более 20 авто- и мототрюков.

Продолжится праздник в парке «Новый город», где выступят канатоходцы - участники шоу-программы Первого федерального канала «Минута славы». На празднике будут работать интерактивные площадки, «трогательный» зоопарк, состоятся литературные викторины и спортивные состязания. Молодежь представит массовый флешмоб, посвященный Дню города. Программа будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов и исполнителей Центра культуры и искусства «Октябрь».