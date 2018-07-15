Экономика

Глубинка Волгоградской области просит «закрутить гайки» микрофинансовым организациям

Экономика 15.07.2018 10:05
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15.07.2018 10:05



Ограничить максимальные проценты по микрозаймам – с такой законодательной инициативой вышла районная дума из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», фроловские депутаты направили свою законодательную инициативу в областную думу, которая обладает правом внесения проектов в российский парламент.
Авторы законопроекта из глубинки региона озадачены тенденцией роста объемов просрочки по быстрым кредитам, и тем, какие методы порой применяются для выбивания долгов. В настоящее время, в соответствии с федеральным законодательством, сумма процентов по экспресс-ссудам не может превышать основную сумму кредита более чем в три раза. Фроловская райдума предлагает ограничить кратность до одного раза. То есть, если сумма займа равна 500 тысячам рублей, то возврату подлежит не более 1 млн рублей.
Принятие закона, как полагают разработчики, нацелено на защиту прав потребителей, а также «повышение открытости, прозрачности и стабильности регулирования данных отношений».

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