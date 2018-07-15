Семья из Волгограда спасла от гибели и подружилась со стрижом

Общество 15.07.2018 13:12
3492 0
15.07.2018 13:12
Семья Шутовых из Волгограда, которая подобрала на улице маленького стрижа и спасла от гибели, теперь про этих пернатых шустриков знает все. Об этой истории журналистам рассказали читатели ИА «Высота 102», предложив выдать Шутовым похвальный лист. За доброту, участие и любовь к братьям нашим меньшим, потому что, увы, не каждый принесет в дом живое существо, которое нуждается в помощи.
Как говорит Евгения Шутова, птицу они увидели во дворе на улице 7-й Гвардейской: стриж сидел на земле, но взлететь не мог. «Мы попытались ему помочь, посадили на дерево, - рассказывает Евгения. - Но ничего не получилось, он упал. И мы поняли: не выживет. Только потом из Интернета узнали, что, несмотря на мощные крылья, у стрижа совсем небольшие и слабые ноги. Дома определили ему под жилье коробку, прожил у нас 10 дней».
По словам Евгении, освоился в квартире их новый дружок быстро, гулял, где хотел, но большая проблема была с едой. Ведь питаются эти птички только летающими насекомыми, а в Волгограде не оказалось ни одного магазина с таким «продуктом», хотя по всему миру существуют центры реабилитации для этих птиц. Но тем не менее «выкрутились», покупали опарышей, давали глюкозу с водой. А когда в форточку залетела муха, он с удовольствием ею полакомился.
«На 10-й день наш друг заскучал и подлетел к окну: там, на улице, щебетали его сородичи, и мы пошли с ним на волю. «Лети, дружок», - говорили мы ему. Но он долго сидел на ладони, как бы раздумывая, что делать, и только через несколько минут взмахнул крыльями».
По словам Евгении, каждое утро они слышат пение птиц за окном. «Иногда нам кажется, что среди этого многоголосья есть и наш спасенный питомец», - говорит она.
Реклама
Популярное по теме
20.06.2018 18:40
10258 29
30.06.2018 15:36
8853 0
В Волгограде выпала полуторамесячная норма осадков15.07.2018 18:28
Купаться запрещено: жители Волгограда спасаются от жары на "диких" пляжах15.07.2018 16:26
На митинге против пенсионной реформы в Калаче-на-Дону потребовали роспуска Волгоградской областной думы14.07.2018 17:05
Под Волгоградом ищут военных водолазов14.07.2018 17:03
Подмосковье заманивает волгоградских студентов на работу14.07.2018 14:24
В Волгограде возобновляются работы на проблемном долгострое14.07.2018 11:05
Нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области оштрафовали на 150 тыс рублей14.07.2018 10:38
Волжский ожидают экстремальные трюки14.07.2018 05:51
В сельском районе Волгоградской области выступили против повышения пенсионного возраста13.07.2018 17:14
Почетного гражданина Волгограда Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбище13.07.2018 15:05
В Волгограде парковые дорожки стилизуют под взлетно-посадочные полосы13.07.2018 13:29
Погибшие в Волгоградской области пилоты легкомоторных самолетов работали с нарушениями13.07.2018 13:25
Пилоты воздушных судов Волгоградской области, которые оказывали услуги по обработке сельскохозяйственных угодий, работали с нарушением установленного законом уведомительного порядка использования воздушного пространства, в отсутствие свидетельства эксплуатанта, с просроченными сертификатами летной...
В Волгоградской области стартовал отбор кандидатов в снайперы13.07.2018 12:35
Мэрия Волгограда расплатится с миллионными долгами за капремонт13.07.2018 12:15
На юге Волгограда с рейсов сняли 9 маршруток из-за долга перевозчика12.07.2018 16:40
Реклама