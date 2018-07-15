Семья из Волгограда спасла от гибели и подружилась со стрижом

Семья Шутовых из Волгограда, которая подобрала на улице маленького стрижа и спасла от гибели, теперь про этих пернатых шустриков знает все. Об этой истории журналистам рассказали читатели ИА «Высота 102», предложив выдать Шутовым похвальный лист. За доброту, участие и любовь к братьям нашим меньшим, потому что, увы, не каждый принесет в дом живое существо, которое нуждается в помощи.

Как говорит Евгения Шутова, птицу они увидели во дворе на улице 7-й Гвардейской: стриж сидел на земле, но взлететь не мог. «Мы попытались ему помочь, посадили на дерево, - рассказывает Евгения. - Но ничего не получилось, он упал. И мы поняли: не выживет. Только потом из Интернета узнали, что, несмотря на мощные крылья, у стрижа совсем небольшие и слабые ноги. Дома определили ему под жилье коробку, прожил у нас 10 дней».

По словам Евгении, освоился в квартире их новый дружок быстро, гулял, где хотел, но большая проблема была с едой. Ведь питаются эти птички только летающими насекомыми, а в Волгограде не оказалось ни одного магазина с таким «продуктом», хотя по всему миру существуют центры реабилитации для этих птиц. Но тем не менее «выкрутились», покупали опарышей, давали глюкозу с водой. А когда в форточку залетела муха, он с удовольствием ею полакомился.

«На 10-й день наш друг заскучал и подлетел к окну: там, на улице, щебетали его сородичи, и мы пошли с ним на волю. «Лети, дружок», - говорили мы ему. Но он долго сидел на ладони, как бы раздумывая, что делать, и только через несколько минут взмахнул крыльями».

По словам Евгении, каждое утро они слышат пение птиц за окном. «Иногда нам кажется, что среди этого многоголосья есть и наш спасенный питомец», - говорит она.