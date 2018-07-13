В Волгоградской области слесаря электросетей убило током

Происшествия 13.07.2018 16:03
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13.07.2018 16:03
Следователи проводят проверку по факту гибели в Николаевском районе слесаря в результате электротравмы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, накануне недалеко от села Пески обнаружено тело 27-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший работал слесарем предприятия электросетей. Накануне он производил замену опор линии электропередач с деревянных на бетонные. Во время транспортировки новой конструкции к месту ее установки произошло вакуумное замыкание между стрелой трактора и проводами высоковольтной линии. Прикоснувшись к металлической части трактора, слесарь получил смертельный удар током – около 100 тысяч вольт. Мужчина погиб на месте.
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