У ТРК "Комсомолл" в Волгограде сменился собственник

Экономика 13.07.2018 15:39
1334 5
13.07.2018 15:39
Масштабная реновация и ребрендинг ожидает в ближайшее время ТРК "Комсомолл" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", у торгового центра сменился собственник. Сегодня о завершении сделки по приобретению 100% долей в ООО "Аргус", владеющем ТРК "Комсомолл" в Волгограде, сообщило ООО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ". По данным открытых источников, компания зарегистрирована в Ростовской области. ТРК "Комсомолл" после банкротства ООО "Волгаинвест" некоторое время находился под управлением "Альфа Групп", получившим объект в качестве залогового имущества.
Площадь ТРЦ составляет 86 тыс. кв.метров. В 2017 году его посетили 6,5 миллиона человек.
Реклама
Популярное по теме
04.07.2018 16:59
5854 10
04.07.2018 14:58
3838 6
23.06.2018 12:10
2753 10
ВТБ укрепляет сотрудничество с Ростовской областью13.07.2018 10:34
В Волгоградской области инфляция выше, чем по России13.07.2018 05:03
ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса11.07.2018 11:56
Энергетики записали Волгоградскую область в лидеры-должники11.07.2018 08:06
В Волгоградской области за полгода собрали почти 93 млрд рублей налогов10.07.2018 21:29
«Промсвязьбанк» за год выдал более четырех тысяч электронных гарантий для бизнеса10.07.2018 17:31
Почти сто тысяч жителей Волгоградской области получат уведомления о долге за электроэнергию10.07.2018 15:16
В Волгоградстате пересчитали жилищный фонд области10.07.2018 14:01
Волгоградский алюминиевый завод готовится к запуску новых производственных мощностей10.07.2018 11:42
ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра акционеров с компанией ПАО «Ростелеком»09.07.2018 17:24
5000 «бездомных» сирот будет проживать в Волгоградской области к 2020 году09.07.2018 05:39
КСП Волгоградской области отвела недолгий срок комитету ЧМ-201808.07.2018 06:02
В центре Волгограда возле «Гасителя» установят двухметровые диваны из мраморной крошки07.07.2018 14:32
Студенты Волгоградского технического университета проходят производственную практику в АО «КАУСТИК»06.07.2018 11:20
ВТБ: на ЧМ-2018 в Волгограде болельщики потратили 64 млн рублей05.07.2018 15:01
Реклама