У ТРК "Комсомолл" в Волгограде сменился собственник









Масштабная реновация и ребрендинг ожидает в ближайшее время ТРК "Комсомолл" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", у торгового центра сменился собственник. Сегодня о завершении сделки по приобретению 100% долей в ООО "Аргус", владеющем ТРК "Комсомолл" в Волгограде, сообщило ООО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ". По данным открытых источников, компания зарегистрирована в Ростовской области. ТРК "Комсомолл" после банкротства ООО "Волгаинвест" некоторое время находился под управлением "Альфа Групп", получившим объект в качестве залогового имущества.

Площадь ТРЦ составляет 86 тыс. кв.метров. В 2017 году его посетили 6,5 миллиона человек.



