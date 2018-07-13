Экономика

У ТРК "Комсомолл" в Волгограде сменился собственник

Экономика 13.07.2018 15:39
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13.07.2018 15:39



Масштабная реновация и ребрендинг ожидает в ближайшее время ТРК "Комсомолл" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", у торгового центра сменился собственник. Сегодня о завершении сделки по приобретению 100% долей в ООО "Аргус", владеющем ТРК "Комсомолл" в Волгограде, сообщило ООО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ". По данным открытых источников, компания зарегистрирована в Ростовской области. ТРК "Комсомолл" после банкротства ООО "Волгаинвест" некоторое время находился под управлением "Альфа Групп", получившим объект в качестве залогового имущества.
Площадь ТРЦ составляет 86 тыс. кв.метров. В 2017 году его посетили 6,5 миллиона человек. 

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