Астрахань

В Астраханской области, вслед за Волгоградской и Калмыкией, объявлен режим ЧС

Астрахань 13.07.2018 14:30
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13.07.2018 14:30


На территории всей Астраханской области из-за засухи введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «По предварительной информации ущерб оценивается в районе 800 млн рублей, но подсчёты ещё идут. Пострадало растениеводство, но больше всего пострадали наши пастбища – травостой на них практически отсутствует, мы уже кормим животных сеном, даже возим воду, чтобы поить животных. Поэтому большой ущерб именно у животноводов», – сообщили ТАСС в  региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.
В регионе уже несколько дней держится жаркая погода. Столбик термометра снова поднялся до плюс 42 градусов, введён режим чрезвычайной пожароопасности 5-го класса. Ранее в Волгоградской области и в отдельных районах Калмыкии также из-за засухи был введен режим ЧС регионального характера. В Волгоградской области за последние два месяца выпало менее восьми миллиметров осадков при норме 46 миллиметров. Под режим ЧС попали 19 районов области.
Фото ИА «Астрахань 24».

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