«Вот она, моя санитарка Клава!»: спустя 76 лет две участницы Сталинградской битвы нашли друг друга

Медсестра Анна Лисичкина (слева) с сослуживицами.
От Сталинграда - до Великой Победы 14.07.2018 07:41
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14.07.2018 07:41
Невероятно трогательная история виртуальной встречи двух однополчанок, участниц Сталинградской битвы, произошла благодаря библиотекарю из Волгоградской области. Краевед-любитель Ольга Шевяхова работает в Грачевской средней школе, расположенной в Городищенском районе. В этих местах 76 лет назад происходили страшные бои. С немцами сражалась 233-я стрелковая дивизия, в которой за время Сталинградской битвы погибло свыше 14 тысяч солдат.
Уже много лет библиотекарь вместе с учениками увлеченно и кропотливо занимается исследовательской работой. Через разные источники им удалось восстановить имена сотен бойцов, воевавших на их родной земле. Поиски Ольга Шевякова продолжает и по сей день. Недавно ей удалось сделать удивительную находку, за которой последовало еще большая удача. Благодаря Ольге Ивановне две однополчанки – медсестра и санитарка – спустя десятилетия нашли друг друга.
Самый верный друг и помощник Ольги Ивановны в поисковой работе – как ни банально это звучит, интернет. Вбивает в поиске фамилию, имя, отчество солдата, место службы и …часами изучает сотни выданных по запросу страниц. В последний раз вышло несколько иначе – внимание привлек знакомый снимок медсестры из 233-ей дивизии. Точно такое же фото есть в архиве Грачевской школы. Анна Кузьминична Лисичкина (по мужу - Гудкова) приезжала в 1988-ом году в хутор Грачи с группой ветеранов – бойцов того самого подразделения. Тогда-то она и оставила в школе свое фото. И вот спустя десятилетия в интернете публикуется школьная работа за авторством правнуков Лисичкиной, посвященная ее боевому пути. Из текста реферата следовало, что Анна Кузьминична живет в городе Щелкового Московской области. Но жива ли сегодня участница войны?..
Библиотекарь тут же набирает телефонный номер Щелковского совета ветеранов и узнает адрес проживания Анны Кузьминичны. На отправленную по почте открытку с поздравлением в честь 75-ой годовщины Сталинградской битвы от Лисичкиной в Грачи вскоре пришел долгожданный ответ. Какая удача, жива! Между Ольгой Ивановной и Анной Кузьминичной завязалась переписка, но уже по электронной почте. Защитнице Сталинграда 94 года, но она в здравии и при памяти – о страшных месяцах, проведенных осенью 42-ого года в степи Городищенского района прекрасно помнит. Рассказывает, как 18-летней девчонкой ее призвали на фронт, как вместе с 233-ей дивизией попала под Сталинград в госпитальный батальон, в который свозили самых тяжелых раненых, многие из которых были не жильцы. Помнит, как не спала сутками, ухаживая за пациентами, потоку которых не было конца. «Ставлю капельницу и держу ее. А сама раскачиваю грелку, подвешенную к балке на потолке. Она меня по голове долбит, чтобы я не уснула», - вспоминает Анна Кузьминична.
Вскоре, как по волшебству, окрыленная знакомством с живой свидетельницей боев в хуторе Грачи, Ольга Ивановна в интернете находит санитарку из того же самого госпиталя. О Клавдии Михайловне Виноградовой поисковики из Грачевской школы вообще ничего не знали. Библотекарь по уже отработанной схеме звонит в Анапу – на сей раз помощь пришла из краеведческого музея. Коллеги поделились фотоснимками, копиями архивных документов, газетными статьями, связанными с Виноградовой.
Тем временем, в Грачевской школе полным ходом шла подготовка к Дню Победы. Дети мастерили книгу-альбом из писем ветеранов 233-ей стрелковой дивизии, адресованных пионерам с рассказами о боях под Сталинградом. На одной из страниц раздела, посвященного 284-ому медсанбату, поместили крупные снимки двух однополчанок – Анны Кузьминичны Лисичкиной и Клавдии Михайловны Виноградовой. Обеим участницам войны, одной - в Подмосковье, другой – в Анапу, эти альбомы были отправлены.
Казалось бы, лучшее, что могло случиться, случилось. Сразу двух фронтовиков грачевский краевед отыскала, хотя была уверена, что уже никого из живых найти не удастся. Но это был не конец истории, а только начало. Получив памятный альбом, Лисичкина присылает в Грачи очередное письмо с благодарностью и просто ошеломительной новостью. «Я узнала Клавочку – это же наша боевая санитарочка!», - восклицает Анна Кузьминична. Вместе они провели не одну бессонную ночь, вместе плакали навзрыд, приходили друг другу на помощь, когда одна валилась с ног от очередной сумасшедшей по нагрузке смены.
Конечно же, одного снимка «милой Клавочки» Анне Кузьминичне было мало. По ее просьбе, разузнали телефонный номер Виноградовой. И вот сослуживицы часами беседуют по телефону. «А помнишь-помнишь?.. Ну, конечно же, помню…», - обливаясь слезами горечи и одновременно радости, наперебой говорят фронтовички. «Куда же ты пропала? Ах, вон оно что…», - вопрошает и тут же сникает Анна Кузьминична. Санитарку Клаву после разгрома немцев в Сталинграде, как и Лисичкину, перебросили на Курскую дугу, но их пути разошлись. Вскоре Клавдию тяжело ранили, она долго лежала в госпитале, но не выдержала и сбежала «к своим» - на фронт. С поля боя вынесла на себе 68 раненых бойцов
Анна Кузьминична после Сталинграда и Курска воевала в Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии. День Победы встретила в Австрии. Обе фронтовички награждены медалями «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». Анна Кузьминична Лисичкина также удостоена Ордена Красной Звезды и Ордена Отечественной войны II степени. А недавно, по ходатайству педколлектива Грачевской школы, еще и стала Почетным гражданином хутора. Ниточки, связывающие грачевцев с отстоявшими эту землю фронтовиками, такие тонкие и ускользающие, но в то же время бесценные.
Редакция ИА «Высота 102» выражает большую признательность библиотекарю Грачевской средней школы Ольге Ивановне Шевяховой за предоставление документальных материалов, в том числе архивной видеозаписи со встречи ветеранов в Грачах, датированной 1988 годом. На видео Анна Кузьминична Лисичкина (Гудкова) - в белом пиджаке.
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