«Вот она, моя санитарка Клава!»: спустя 76 лет две участницы Сталинградской битвы нашли друг друга

Невероятно трогательная история виртуальной встречи двух однополчанок, участниц Сталинградской битвы, произошла благодаря библиотекарю из Волгоградской области. Краевед-любитель Ольга Шевяхова работает в Грачевской средней школе, расположенной в Городищенском районе. В этих местах 76 лет назад происходили страшные бои. С немцами сражалась 233-я стрелковая дивизия, в которой за время Сталинградской битвы погибло свыше 14 тысяч солдат.

Уже много лет библиотекарь вместе с учениками увлеченно и кропотливо занимается исследовательской работой. Через разные источники им удалось восстановить имена сотен бойцов, воевавших на их родной земле. Поиски Ольга Шевякова продолжает и по сей день. Недавно ей удалось сделать удивительную находку, за которой последовало еще большая удача. Благодаря Ольге Ивановне две однополчанки – медсестра и санитарка – спустя десятилетия нашли друг друга.

Самый верный друг и помощник Ольги Ивановны в поисковой работе – как ни банально это звучит, интернет. Вбивает в поиске фамилию, имя, отчество солдата, место службы и …часами изучает сотни выданных по запросу страниц. В последний раз вышло несколько иначе – внимание привлек знакомый снимок медсестры из 233-ей дивизии. Точно такое же фото есть в архиве Грачевской школы. Анна Кузьминична Лисичкина (по мужу - Гудкова) приезжала в 1988-ом году в хутор Грачи с группой ветеранов – бойцов того самого подразделения. Тогда-то она и оставила в школе свое фото. И вот спустя десятилетия в интернете публикуется школьная работа за авторством правнуков Лисичкиной, посвященная ее боевому пути. Из текста реферата следовало, что Анна Кузьминична живет в городе Щелкового Московской области. Но жива ли сегодня участница войны?..





Библиотекарь тут же набирает телефонный номер Щелковского совета ветеранов и узнает адрес проживания Анны Кузьминичны. На отправленную по почте открытку с поздравлением в честь 75-ой годовщины Сталинградской битвы от Лисичкиной в Грачи вскоре пришел долгожданный ответ. Какая удача, жива! Между Ольгой Ивановной и Анной Кузьминичной завязалась переписка, но уже по электронной почте. Защитнице Сталинграда 94 года, но она в здравии и при памяти – о страшных месяцах, проведенных осенью 42-ого года в степи Городищенского района прекрасно помнит. Рассказывает, как 18-летней девчонкой ее призвали на фронт, как вместе с 233-ей дивизией попала под Сталинград в госпитальный батальон, в который свозили самых тяжелых раненых, многие из которых были не жильцы. Помнит, как не спала сутками, ухаживая за пациентами, потоку которых не было конца. «Ставлю капельницу и держу ее. А сама раскачиваю грелку, подвешенную к балке на потолке. Она меня по голове долбит, чтобы я не уснула», - вспоминает Анна Кузьминична.

Вскоре, как по волшебству, окрыленная знакомством с живой свидетельницей боев в хуторе Грачи, Ольга Ивановна в интернете находит санитарку из того же самого госпиталя. О Клавдии Михайловне Виноградовой поисковики из Грачевской школы вообще ничего не знали. Библотекарь по уже отработанной схеме звонит в Анапу – на сей раз помощь пришла из краеведческого музея. Коллеги поделились фотоснимками, копиями архивных документов, газетными статьями, связанными с Виноградовой.

Тем временем, в Грачевской школе полным ходом шла подготовка к Дню Победы. Дети мастерили книгу-альбом из писем ветеранов 233-ей стрелковой дивизии, адресованных пионерам с рассказами о боях под Сталинградом. На одной из страниц раздела, посвященного 284-ому медсанбату, поместили крупные снимки двух однополчанок – Анны Кузьминичны Лисичкиной и Клавдии Михайловны Виноградовой. Обеим участницам войны, одной - в Подмосковье, другой – в Анапу, эти альбомы были отправлены.