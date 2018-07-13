Общество 13.07.2018 13:29
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13.07.2018 13:29
В Волгограде после почти двух лет простоя начались работы по реконструкции парка героев-летчиков в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, проект по благоустройству парка был разработан еще в 2016 году. В ходе открытого аукциона была отобрана компания для выполнения работ по обновлению зоны, однако из-за юридических разногласий с подрядной организацией контракт не был заключен. Сегодня мэрия сообщила о начале реконструкции первой очереди парковой зоны. Она предусматривает работы по устройству линий уличного освещения и укладке тротуарной плитки, резинового покрытия для детской площадки, установке лавочек и урн. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы на детской площадке, а также установка бордюрного камня для пешеходных зон, где специалисты уложат брусчатку и плитку со светодиодной подсветкой. В ночное время тротуарная дорожка будет напоминать взлетно-посадочную полосу для самолетов - ведь именно здесь когда-то располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков. Всего площадь обновленной пешеходной зоны парка составит 11 тысяч квадратных метров.
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