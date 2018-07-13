В Волгограде и Михайловке коммунистам не разрешили митинги против пенсионной реформы

Политика 13.07.2018 11:39
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13.07.2018 11:39
Разрешение на проведение 14 июля митинга против повышения пенсионного возраста региональные коммунисты получили только в Калаче-на-Дону, сообщает ИА «Высота 102». По информации организаторов акции, изначально заявки на проведение митингов подавали и районные комитеты КПРФ в Волгограде и Михайловке. Разрешенный митинг в Калаче-на-Дону состоится завтра в 11 часов на стадионе «Водник».
Пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе страны правительство внесло в Госдуму 16 июня. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Положительные отзывы на законопроект поступили из почти всех субъектов РФ, в том числе пенсионную реформу большинством голосов поддержали депутаты Волгоградской областной думы. С критикой предполагаемого повышения пенсионного возраста выступили лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и руководитель фракции КПРФ в ГД Геннадий Зюганов. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что до рассмотрения в первом чтении законодательные инициативы будут всесторонне обсуждаться. Предположительно, первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста может состояться после 20 июля - до окончания весенней сессии Госдумы.Завершить работу над резонансным законопроектом депутаты могут уже осенью.
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