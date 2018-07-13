Борьба с коррупцией

В Волгограде подсудимый Полицимако-младший пришел в суд в майке с Путиным

Борьба с коррупцией 13.07.2018 11:34
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13.07.2018 11:34



Подсудимый Кирилл Полицимако - сын бывшего депутата облдумы и председателя регионального комитета ТЭК Ангара Полицимако - пришел сегодня на заседание суда в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина на груди. Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала заседаний. Примечательно, что в таком наряде Кирилл Полицимако приготовился выслушать приговор суда по уголовному делу, фигурантом которого он является. Ранее в своем последнем слове он говорил, что участвовал в стройотрядах и еще студентом ездил в Москву на митинг в поддержку Путина.
Напомним, Кирилл Полицимако обвиняется в попытке передать взятку полицейским, а также в уклонении от уплаты налогов на 23,6 млн рублей, как и бухгалтер его компании Юлия Сергеева. По версии следствия, чтобы обезопасить свою фирму "Малахит" от проверок, Кирилл Полицимако пытался передать 500 тысяч рублей правоохранителям и был задержан. Подсудимый свою вину не признает.
Сегодня поддержать сына в суд пришел и Ангар Полицимако. Он сам, напомним, в 2015 году чудом избежал уголовного преследования по делу о присвоении более 2 миллионов рублей, которые он незаконно получил с декабря 2013 по март 2014 в виде премий и вознаграждений, являясь генеральным директором ОАО "Волгоградоблэлектро". Как тогда сообщало информагентство, дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием. Полицимако-старший полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Ему инкриминировалась часть 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. 

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