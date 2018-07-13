В сельском районе Волгоградской области выступили против повышения пенсионного возраста





В отличие от большинства кандидатов в новый состав Общественной палаты Волгоградской области, члены ОП Городищенского района единогласно не поддержали изменения в законопроект об увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а женщин до 63 лет. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель палаты Николай Чеботков, повышение возраста выхода на пенсию означает фактический отказ государства от пенсионных социальных обязательств перед трудящимися гражданами.

«Дефицит бюджета пенсионного фонда вызван действиями правительства РФ из-за введения регрессивной шкалы сбора страховых взносов в ПФ. В настоящее время ПФ пополняется за счёт доходов мало оплачиваемых категорий работников, а богатые, фактически, не платят взносы со своих доходов. При этом около 30 млн трудоспособного населения находится в «чёрном» и «сером» секторах экономики и с их доходов так же не уплачиваются взносы. Именно эти две причины формируют дефицит бюджета ПФ РФ, но правительство РФ никак не желает этого признать и исправить свои ошибки", - считает он.

«Кроме того, прежним составом правительства РФ майский указ президента о создании 25 млн рабочих мест, не реализован в полном объёме. Поэтому рынок труда не испытывает недостаток рабочих. А принятие этого закона только повысит уровень безработицы в России. Предложенный правительством РФ план, прямо противоречит закону о праве на труд и на отдых Конституции РФ. Изменить данный закон можно только на основании всероссийского референдума. Несвоевременность и спешка принятия этого закона, очевидна».

Напомним, что Сталинградский обком КПРФ объявил сбор подписей против повышения пенсионного возраста, а в Кировском и Центральном районах прошли одиночные пикеты. В Волжском уже собирают подписи. Завтра, 14 июня, состоится санкционированный митинг против повышения пенсионного возраста в Калаче-на-Дону. Отметим, что большинство депутатов Волгоградской облдумы высказались за повышение пенсионного возраста.



