



Памятные знаки губернатора Волгоградской области «75 лет Победы в Сталинградской битве» вручены всем девушкам-полицейским из знаменитого взвода регулировщиц, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД. Созданный в 2010 году ретро - взвод уже на протяжении восьми лет сопровождает в городе-герое мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В дни памятных дат действующие сотрудницы полиции, одетые в форму военных лет, несут службу на основных магистралях и центральных улицах Волгограда.













По поручению губернатора памятные знаки участницам взвода вручил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. Генерал-лейтенант и его прекрасные подчиненные не преминули сделать совместное фото. У девушек уже есть подобные фотографии с президентом России Владимиром Путиным и с главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым.







