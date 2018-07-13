От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгограде всему взводу девушек-регулировщиц вручили памятные знаки губернатора

От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2018 11:03
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13.07.2018 11:03

 

Памятные знаки губернатора Волгоградской области «75 лет Победы в Сталинградской битве» вручены всем девушкам-полицейским из знаменитого взвода регулировщиц, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД. Созданный в 2010 году ретро - взвод уже на протяжении восьми лет сопровождает в городе-герое мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В дни памятных дат действующие сотрудницы полиции, одетые в форму военных лет, несут службу на основных магистралях и центральных улицах Волгограда.



По поручению губернатора памятные знаки участницам взвода вручил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. Генерал-лейтенант и его прекрасные подчиненные не преминули сделать совместное фото. У девушек уже есть подобные фотографии с президентом России Владимиром Путиным и с главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым.  


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