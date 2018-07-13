В Волгограде гражданка Австралии потерялась на Мамаевом кургане









80-летняя жительница австралийского штата Квинсленд отстала от своей туристической группы во время экскурсии по мемориальному комплексу на Мамаевом кургане, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по региону, полицейские, патрулировавшие территорию, обратили внимание на пожилую женщину, которая выглядела растерянной и никак не могла сориентироваться на местности. Предложив помощь, сотрудники туристической полиции выяснили, что пожилая иностранка вместе с группой на теплоходе совершала круиз из Астрахани в Москву. Во время экскурсии в Волгограде путешественница отстала от своих соотечественников, а ее круизное судно, стоящее на рейде на реке Волге, уже в скором времени должно было отчалить.

Полицейские связались с руководителем группы, а также сообщили о потерявшейся туристке капитану корабля, попросив отсрочить оправление, и на служебном транспорте доставили гражданку Австралии к трапу теплохода. На прощание дама выразила слова благодарности российским полицейским за помощь.