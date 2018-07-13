ВТБ укрепляет сотрудничество с Ростовской областью

Экономика 13.07.2018 10:34 Реклама
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13.07.2018 10:34
12 июля в Ростове-на-Дону состоялась рабочая встреча заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и губернатора Ростовской области Василия Голубева, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и правительством региона.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, документ предусматривает взаимодействие сторон в части социально-экономического развития Ростовской области. Стороны намерены укреплять сотрудничество в рамках реализации инвестиционных программ и приоритетных проектов, в том числе в сфере промышленного комплекса региона, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и инфраструктурного строительства, а также развивать систему кредитования и внедрение современных банковских технологий на территории Ростовской области.
В ходе встречи Денис Бортников прокомментировал: «ВТБ работает в Ростовской области с 1999 года и финансирует предприятия различных отраслей - жилищного и коммерческого строительства, горнодобывающей промышленности и металлургии, а также оптово-розничной торговли и сельского хозяйства. Мы нацелены на расширение сотрудничества с правительством региона и готовы усилить меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием программ господдержки. Уверен, наша совместная работа будет стимулировать рост регионального бизнеса и укреплять экономику Ростовской области».
В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил: «В рамках нашего сотрудничества банк участвовал в аукционах по привлечению финансирования муниципальных бюджетов, взаимодействовал с Гарантийным фондом области по программе предоставления поручительств для оформления кредитов малому и среднему бизнесу. Благодаря этому в сферу донского предпринимательства уже удалось привлечь 1,95 млрд рублей кредитов. Продолжение партнерства с ВТБ послужит развитию донской экономики».
За 6 месяцев 2018 года корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в регионе вырос на 14%, до 80 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 33,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%.
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