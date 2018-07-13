В Волгограде огласили приговор сыну экс-депутата облдумы Полицимако

Борьба с коррупцией 13.07.2018 14:43
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13.07.2018 14:43
Сегодня к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил Ворошиловский районный суд директора ООО "Малахит" Кирилла Полицимако, сообщает ИА "Высота 102". Его признали виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере и взяли под стражу в зале суда. Ему также назначен штраф в размере 30 миллионов 180 тысяч рублей.
По данным следствия, сын экс-депутата и председателя комитета тарифного регулирования Ангара Полицимако обвинялся в даче взятки полицейским, а также в уклонении от уплаты налогов на 23,6 млн рублей, как и бухгалтер его компании. По версии следствия, чтобы обезопасить свою фирму "Малахит" от проверок, Кирилл Полицимако пытался передать 500 тысяч рублей правоохранителям и был задержан. Сам Полицимако-младший все обвинения отрицал. По обвинению в уклонении от уплаты налогов сегодня он был оправдан. Отметим, что приговор Кириллу Полицимако зачитывали более 4 часов. По данным информагентства, прокуратура и сторона защиты не удовлетворены вынесенным решением и будут его обжаловать.
До начала судебного заседания его адвокат устроила скандал. Защитница активно препятствовала проведению видеосъемки. В один из моментов, когда оператор повернулся в сторону подсудимых, адвокат вскочила и пыталась схватить видеокамеру за объектив. К счастью, аппаратура не пострадала.
На суде сегодня стали известны и некоторые подробности передачи денег. Так, по материалам суда, взятку подсудимый пытался передать в черном носке. Отметим, что сегодня Кирилл Полицимако пришел в суд с родителями и женой. На оглашение приговора он надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью "Своих не бросаем".
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