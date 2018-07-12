В Волгограде на 81-м году жизни скончался известный скульптор – почетный гражданин города Виктор Фетисов
Культура 12.07.2018 21:22
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12.07.2018 21:22
Народный художник России, член Союза художников СССР, лауреат государственной премии, почётный гражданин Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов скончался сегодня на 81-м году жизни. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете культуры, известный скульптор умер после продолжительной болезни.
Виктор Фетисов работал в группе скульпторов, приглашенных народным художником СССР Евгением Вучетичем для работы на Мамаевом кургане: молодой тогда скульптор гордился тем, что ему довелось трудиться над созданием известного всему миру историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». Лейтмотивом его творчества были его же собственные слова: «Хочу воспеть мужество и красоту человека сильного». С самого начала самостоятельной профессиональной деятельности тема подвига и героизма стала для него ведущей. Сразу же определился и любимый жанр — портрет. В галерее портретов известных людей России — снайпер Василий Зайцев, маршал Георгий Жуков, легендарный лётчик Алексей Маресьев, Гуля Королева, Зоя Космодемьянская, народные артисты Павел Серебряков, Эдуард Серов, Аркадий Райкин, Станислав Говорухин, писатель Юрий Бондарев, поэтесса Маргарита Агашина и многие другие.
В прошлом году творчество Виктора Фетисова было широко представлено в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова на юбилейной персональной выставке мастера, приуроченной к 80-летию автора. В экспозиции было представлено около 200 экспонатов, включающих скульптуру, живопись, фотографии, проекты и эскизы.
Дата и место похорон уточняются.
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