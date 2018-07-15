Культура 15.07.2018 10:18
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15.07.2018 10:18
Экспонаты, впервые представленные на новой выставке в Волгоградском областном краеведческом музее Волгограда, заинтересовали многих коллекционеров из разных городов России. Они специально приезжают в город-герой, чтобы только увидеть уникальные вещи. Об этом ИА «Высота 102» заявил директор музея Анатолий Мальченко. По его словам, артефакты, которые выставлены из запасников, действительно, цены не имеют. Шикарные наряды из сундука прабабушки-казачки, столовый сервиз по цене элитной иномарки, станки для литья пуль - лишь малая часть того, что увидят посетители. Подробнее о выставке – в материале информагентства.
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