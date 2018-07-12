Спорт

Волгоградские фанаты познакомились с обновленным ФК "Ротор"

Спорт 12.07.2018 18:22
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12.07.2018 18:22


Волгоградские болельщики познакомились с обновленным составом ФК "Ротор-Волгоград", сообщает ИА "Высота 102". Главный тренер команды  Роберт Евдокимов сегодня представил волгоградцам новых игроков, подписавших контракты с клубом на летних сборах. Всего перед началом сезона в команду пришли почти два десятка новых спортсменов. 
На встрече, посвященной открытию сезона, присутствовал весь тренерский штаб команды, генеральный директор клуба Андрей Рекечинский и председатель  облспорткомитета Александр Глинянов. Глава спорткомитета сообщил болельщикам о том, что с завтрашнего дня клуб официально возвращает название "Ротор". Еще он заверил собравшихся в том, что задолженностей у клуба нет.
После представления игроков и тренеров команды, а также рассказа о ситуации в клубе, болельщикам представили новую форму "Ротора".
Затем фанаты смогли задать вопросы о ближайших планах на будущее, и о том, какой футбол покажут игроки в новом сезоне.  Озвучили они и свои предложения. Так, один из болельщиков предложил поставить у нового стадиона памятник легендарному тренеру команды Виктору Прокопенко, под чьим руководством "Ротор" стал бронзовым призером  Чемпионата России в 1996 и серебряным в 1997 годах. На это Александр Глинянов ответил, что ранее было решено поставить там скульптуру также легендарному волгоградскому тренеру и футболисту - Василию Ермасову.  
Другой фанат обратился к команде с напутствием. В частности, он сказал футболистам о том, что за них болеет целый город. "Волгоградцы ждут от вас даже не столько побед, сколько самоотдачи на поле, игры, достойной болельщиков", - отметил молодой человек. 
Отвечая на вопрос о местных игроках в "Роторе", Роберт Евдокимов сказал, что в клубе внимательно следят за их успехами, некоторые уже играют в нем, другие тренируются с командой. Плотно работаем и со вторым составом -командой "Ротор-2". И то, как они будут выступать в клубе, зависит только от них.

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