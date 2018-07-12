На юге Волгограда с рейсов сняли 9 маршруток из-за долга перевозчика





Судебные приставы сняли с рейсов в Красноармейском районе Волгограда девять маршрутных такси в связи с тем, что владелец автопарка не расплатился вовремя по кредиту. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, индивидуальный предприниматель задолжал банку более 1 млн 900 тысяч рублей. Ранее он оформил кредитный договор для покупки микроавтобусов. Залоговым имуществом стали девять микроавтобусов. Предприниматель поставил на маршрут приобретенные автомобили и стал регулярно получать от них доход, а кредитные обязательства не исполнил. В срок для добровольного исполнения решения суда долг оплачен не был, тогда пристав направил уведомление о предстоящем изъятии автотранспортных средств в счет погашения задолженности. Машины были сняты с рейсов. Составлен акт описи и ареста имущества, которое передано на ответственное хранение представителю банка. Через 10 дней, если долг не будет оплачен, автомобили будут реализованы в счет погашения кредита.



