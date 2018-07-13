Экология

Волгоградцы посчитали высохшие от засухи деревья в любимом парке

Экология 13.07.2018 05:35
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13.07.2018 05:35

В парке Красноармейского района Волгограда, рядом с Волго-Донским каналом, только за последнюю неделю погибли от засухи 19 деревьев – как молодых саженцев, так и многолетних, - сообщили ИА «Высота 102» жители. И, судя по всему, - говорят они, - их вряд ли удастся вернуть к жизни, несмотря на то, что после публикации 28 июня информагентством материала «В Волгограде гибнет от засухи уникальный оазис» в парке включили систему полива. 
«Больше всего нам жалко березы, которым не один десяток лет, не выживут и клены, которые сажали молодые единороссы. Но если так пойдет и дальше, то с этой зеленой зоной придется распрощаться навсегда», - рассказывает Наталья Новожилова, которая, как и многие красноармейцы, помнит парк зеленым и благоухающим, каковым он и был все эти 60 лет. 
Она считает недопустимым тот факт, что только после публикации ответственные за эту зеленую зону, которая сегодня выглядит как выжженная территория, ответственные господа-товарищи все-таки изыскали возможность дать воду насаждениям. «Но время, конечно, уже безвозвратно потеряно. В 40-градусный зной оставить парк без капли воды – это не только неуважение к природе и экологии, но и к гражданам, да и к самим себе». 
По словам жителей Красноармейска, жара не закончится завтра, и если вдруг опять случится непредвиденное и воду перестанут давать, то парк уже не спасти вообще. В качестве примера они привели город Волжский, в котором недавно побывали. Они признались, что будто попали на другую планету, где действительно каждый уголок зеленый: все деревья, кустарники и клумбы. «Там почему-то и вода всегда есть, и спецтехника, установлены стационарные водопроводные системы, работают насосные станции, – удивляются они. – И только у нас в Волгограде находится масса причин и редко ищутся резервы, чтобы решить проблему», - заключили горожане. 

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