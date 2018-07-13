В Волгоградской области инфляция выше, чем по России

Экономика 13.07.2018 05:03
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13.07.2018 05:03
Сегодня управление статистики Волгоградской области распространило информацию об инфляции по регионам Российской Федерации за первое полугодие 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». За первые 6 месяцев 2018 г. инфляция в Волгоградской области сложилась на уровне 2,4%, тогда как в целом по Российской Федерации она равняется 2,1%. В равной степени за полгода в области подорожали как продовольственные, так и непродовольственные товары – в среднем на 2,5%. Услуги населению за 6 месяцев текущего года стали дороже на 1,8%.
Выше, чем в волгоградском регионе, рост потребительских цен наблюдался в г. Москве и Московской области, в Рязанской, Курской, Нижегородской, Астраханской областях, республике Крым, а также Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах (от 2,5% до 3,6%).
Основным показателем, характеризующим уровень инфляции в Российской Федерации, является индекс потребительских цен на товары и услуги населению, который рассчитывается как отношение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг (более 500 наименований) в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода.
Фото сайта Волгоградстата.
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