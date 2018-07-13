В Волгоградской области инфляция выше, чем по России

Сегодня управление статистики Волгоградской области распространило информацию об инфляции по регионам Российской Федерации за первое полугодие 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». За первые 6 месяцев 2018 г. инфляция в Волгоградской области сложилась на уровне 2,4%, тогда как в целом по Российской Федерации она равняется 2,1%. В равной степени за полгода в области подорожали как продовольственные, так и непродовольственные товары – в среднем на 2,5%. Услуги населению за 6 месяцев текущего года стали дороже на 1,8%.

Выше, чем в волгоградском регионе, рост потребительских цен наблюдался в г. Москве и Московской области, в Рязанской, Курской, Нижегородской, Астраханской областях, республике Крым, а также Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах (от 2,5% до 3,6%).

Основным показателем, характеризующим уровень инфляции в Российской Федерации, является индекс потребительских цен на товары и услуги населению, который рассчитывается как отношение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг (более 500 наименований) в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода.