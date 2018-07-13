В Волгограде опоздавших кандидатов в депутаты не пустят в горизбирком

В Волгограде завершился первый этап кампании по избранию нового созыва городской думы. Как сообщает ИА Высота 102», согласно календарному плану выборов, партии и самовыдвиженцы могли заявлять о своем участии в состязании за депутатские мандаты до 12 июля. До 17 июля у партийных кандидатов-одномандатников есть время, чтобы предоставить в ТИК Дзержинского района необходимые документы для выдвижения.

Информация о количестве выдвинутых кандидатов обрабатывается в терризбиркоме и будет доступна завтра. По состоянию на сегодняшний день, как минимум 10 политических сил изъявили желание принять участие в выборах депутатов городской думы. Это четыре основные, так называемые парламентские партии – «Единая Росия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Также на предвыборный марафон записались «Казачья партия», «Альянс зеленых», «Родина», «Патриоты России», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Самовыдвиженцев, обратившихся в горизбирком, по последним данным, не менее восьми человек. Независимым кандидатам для регистрации нужно собрать 0,5% подписей избирателей округа, что составляет примерно 200 человек. Партиям, не имеющим льготу, требуется предоставить в избирательную комиссию 3,5 тысячи автографов волгоградцев.