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В Волгограде опоздавших кандидатов в депутаты не пустят в горизбирком

Выборы 13.07.2018 06:34
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13.07.2018 06:34

В Волгограде завершился первый этап кампании по избранию нового созыва городской думы. Как сообщает ИА Высота 102»,  согласно календарному плану выборов, партии и самовыдвиженцы могли заявлять о своем участии в состязании за депутатские мандаты до 12 июля. До 17 июля у партийных кандидатов-одномандатников есть время, чтобы предоставить в ТИК Дзержинского района необходимые документы для выдвижения. 
Информация о количестве выдвинутых кандидатов обрабатывается в терризбиркоме и будет доступна завтра. По состоянию на сегодняшний день, как минимум 10 политических сил изъявили желание принять участие в выборах депутатов городской думы. Это четыре основные, так называемые парламентские партии – «Единая Росия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Также на предвыборный марафон записались «Казачья партия», «Альянс зеленых», «Родина», «Патриоты России», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Самовыдвиженцев, обратившихся в горизбирком, по последним данным, не менее восьми человек. Независимым кандидатам для регистрации нужно собрать 0,5% подписей избирателей округа, что составляет примерно 200 человек. Партиям, не имеющим льготу, требуется предоставить в избирательную комиссию 3,5 тысячи автографов волгоградцев.
Выборы в Волгоградскую городскую думу шестого созыва пройдут 9 сентября. Накануне, 11 июля, депутаты пятого созыва провели свое последнее заседание. Наиболее активные думцы получили почетные грамоты губернатора. Финальным аккордом явилось поэтическое выступление главы Волгограда Андрея Косолапова, прочитавшего стихотворение Евгения Евтушенко «Дай бог не вляпаться во власть».

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