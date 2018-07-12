Жительницу Волгограда наказали за спекуляцию бесплатными билетами на Кубок России по футболу

Общество 12.07.2018 15:02
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12.07.2018 15:02
Жительница Волгограда заплатит штраф за продажу бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда, гражданка Матвеева 9 мая у стадиона "Волгоград Арена" осуществляла незаконную торговлю бесплатными входными билетами на футбольный матч между клубами "Тосно" и "Авангард". В отношении Матвеевой сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении. Женщина сообщила, что билеты на футбол она не продавала, а просто передавала другому лицу, так как ей они были не нужны. Однако ее показания опровергли свидетели, сообщив, что она продала им билеты на матч за 2500 рублей. За совершенное правонарушение ей назначен штраф в сумме 3000 рублей.
Напомним, финал Кубка России по футболу прошел в Волгограде 9 мая - он стал завершающим тестовым соревнованием на "Волгоград Арене" перед началом матчей ЧМ-2018. Билеты на игру были бесплатными. Однако они попали в руки спекулянтов, которые продавали билеты пачками на сайте бесплатных объявлений и с рук по цене от 500 до 2000 рублей.
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