







Иск о взыскании более 154 миллионов рублей с МУП "Центральный рынок" подал бывший арендатор - ООО "Центральный рынок". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области, в такую сумму коммерческая структура, которая с 2003 по декабрь 2016 года арендовала здания мясо-молочного и овощного корпусов, оценила компенсацию стоимости неотделимых улучшений (капитального ремонта) арендованного имущества Центрального рынка. Согласно договору, проведение капитального ремонта было возможно только с письменного разрешения арендодателя. В случае его отсутствия, затраты на произведенные улучшения возмещению не подлежали.

Истец пытался доказать в суде, что в 2007-2008 годах выполнил работы капитального характера по улучшению арендуемых мясо-молочного и овощного корпусов с письменного разрешения арендодателя. По делу были назначены ряд судебных экспертиз, в результате которых были изучены предоставленные суду документы на подлинность, а также характер и комплекс работ, проведенных по улучшению арендованного имущества. Изучив все материалы, суд установил, что у ООО "Центральный рынок" не возникло право на взыскание с ответчика стоимости капитального ремонта, произведенного в арендуемых объектах. Так, в частности, истец не смог доказать, что согласовывал с МУПом проведение работ по капитальному ремонту помещений рынка, а также то, что они были осуществлены истцом или привлеченными им лицами за его счет.

Суд пояснил, что в соответствии с п. 3 ст. 623 ГК РФ стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что после расторжения договора аренды с ООО "Центральный рынок" эта коммерческая структура уже не единожды пыталась вернуть имущество рынка, либо заработать на нем.

Как ранее сообщало информагентство, многие годы для этой коммерческой структуры в пользовании муниципальным имуществом был "включен" режим благоприятствования благодаря бывшим руководителям Волгограда. Так, первый договор аренды имущества рынка с коммерческой фирмой был заключен на 10 лет. Однако 15 июля 2009 года, в период руководства городом Романом Гребенниковым, дополнительным соглашением между МУП и ООО с аналогичным названием срок аренды был продлен до 23 лет. Также на основании распоряжений муниципального предприятия, изданных в ноябре 2009 года и сентябре 2013 года, когда главой Волгограда являлась Ирина Гусева, коммерсанты получили право использовать и земельные участки, прилегающие к торговому объекту. Напомним, что попытки вернуть имущество рынка муниципальному предприятию стали предприниматься в 2014 году после смены руководства города. В настоящее время имущество рынка полностью находится под управлением МУП "Центральный рынок". В 2017 году здесь стартовали масштабные работы по модернизации комплекса. Проведен ремонт в корпусах, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.



