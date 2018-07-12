В Волгограде пенсионерка устроила кровавую резню в больничной палате

Расследования 12.07.2018 11:49
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12.07.2018 11:49
80-летняя жительница Волгограда стала фигуранткой уголовного дела об убийстве и покушении на убийство, сообщает ИА «Высота 102». Жертвами пенсионерки стали ее соседки по больничной палате. По информации СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемая является пациенткой клинической больницы, где проходит стационарное лечение в терапевтическом отделении. В одной палате с ней находились еще три пожилых женщины. Рано утром 12 июля 2018 года подследственная взяла нож и нанесла несколько смертельных ударов в область грудной клетки 79-летней соседке по палате, а затем причинила резаную рану шеи 83-летней пенсионерке. Обе потерпевшие в этот момент спали. После совершения преступления обвиняемая вышла в коридор, куда на крики о помощи выжившей женщины выбежал медицинский персонал. Увиденное повергло работников больницы в шок. Они отобрали у злоумышленницы нож и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. С задержанной работают следователи, которым предстоит установить мотив кровавой расправы. По данным информагентства, ЧП произошло в клинической больнице №12 в Краснооктябрьском районе. Расследование уголовного дела продолжается.
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