Управляющие компании в Волгоградской области решили «открыться» населению





В Волгоградской области в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» с 2 по 16 июля проходит акция «День открытых дверей управляющих организаций». Примечательно, что информация об этом появилась накануне на сайте комитета ЖКХ и ТЭК региона почти перед завершением мероприятия, сообщает ИА «Высота 102».

Тем не менее у волгоградцев осталось еще 4 дня, чтобы «свободно прийти в обслуживающие организации, задать вопрос и получить на него ответ, а также лично познакомиться с теми, кто отвечает за порядок в доме и во дворе, задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до использования доходов от размещения рекламы на фасаде домов», - подчеркивается в сообщении. Кроме того, жителям многоквартирных домов предлагают обсудить темы перехода на прямые договоры поставки коммунальных ресурсов и установки «умных счётчиков» для экономии на оплате общедомовых расходов.

Целью акции, как подчеркивают в комитете, является повышение прозрачности работы управляющих организаций многоквартирных домов, их готовность к диалогу с населением, устранение непониманий, которые существуют между собственниками жилья и управляющими организациями, выстраивание прямого диалога с ними организаций ЖКХ.



