Управляющие компании в Волгоградской области решили «открыться» населению

Общество 12.07.2018 12:31
977 34
12.07.2018 12:31
В Волгоградской области в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» с 2 по 16 июля проходит акция «День открытых дверей управляющих организаций». Примечательно, что информация об этом появилась накануне на сайте комитета ЖКХ и ТЭК региона почти перед завершением мероприятия, сообщает ИА «Высота 102».
Тем не менее у волгоградцев осталось еще 4 дня, чтобы «свободно прийти в обслуживающие организации, задать вопрос и получить на него ответ, а также лично познакомиться с теми, кто отвечает за порядок в доме и во дворе, задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до использования доходов от размещения рекламы на фасаде домов», - подчеркивается в сообщении. Кроме того, жителям многоквартирных домов предлагают обсудить темы перехода на прямые договоры поставки коммунальных ресурсов и установки «умных счётчиков» для экономии на оплате общедомовых расходов.
Целью акции, как подчеркивают в комитете, является повышение прозрачности работы управляющих организаций многоквартирных домов, их готовность к диалогу с населением, устранение непониманий, которые существуют между собственниками жилья и управляющими организациями, выстраивание прямого диалога с ними организаций ЖКХ.
Реклама
Популярное по теме
14.06.2018 20:33
22403 2
20.06.2018 18:40
10258 29
13.06.2018 15:39
9087 36
На юге Волгограда с рейсов сняли 9 маршруток из-за долга перевозчика12.07.2018 16:40
Волгоградскому краеведческому музею придадут лоск12.07.2018 15:51
Жительницу Волгограда наказали за спекуляцию бесплатными билетами на Кубок России по футболу12.07.2018 15:02
В Волгограде коммерсанты с "Центрального рынка" не оставляют попыток заработать на имуществе МУПа12.07.2018 13:45
В Волгограде волонтеры задорого распродают память о ЧМ-201812.07.2018 11:40
Правду о массовой гибели пчел ищут пасечники Волгоградской области12.07.2018 06:18
Погибшие от засухи посевы в Волгоградской области не были застрахованы11.07.2018 16:48
В Волжском задолжавший полмиллиона рублей алиментщик играл в "прятки" с приставами11.07.2018 16:13
Волгоградская область спешно собирает еще несгоревший на солнце урожай11.07.2018 13:59
В Волгоградской области придумывают новые способы «борьбы» с долгами11.07.2018 12:49
В Волжском собирают подписи против повышения пенсионного возраста11.07.2018 10:20
В Волгограде демонтируют небезопасный детский городок в парке "70-летия Победы"11.07.2018 06:16
Доска позора: в Волгограде жители предложили перенести помойку под окна домов чиновников10.07.2018 16:33
В Волгограде маршрутки плавно переходят на безналичную систему оплаты проезда10.07.2018 14:40
На главу жилинспекции Волгограда завели дело за неучтенные проверки10.07.2018 14:34
Реклама