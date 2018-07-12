Астрахань

Самолет, который вынужденно сел в Астрахани, благополучно доставил пассажиров в Волгоград

Астрахань 12.07.2018 11:03
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12.07.2018 11:03


Сегодня самолет авиарейсом Москва – Волгоград, который из-за сильного бокового ветра был вынужден сесть в аэропорту Астрахани, благополучно долетел до города-героя. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Пассажиры в порядке, полет прошел нормально, уточняет «Российская газета».
Накануне из-за сильного ветра самолёт, который вылетел из Внуково в Волгоград, не смог приземлиться на аэродроме пункта назначения.

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