Астрахань 12.07.2018 11:03
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12.07.2018 11:03
Сегодня самолет авиарейсом Москва – Волгоград, который из-за сильного бокового ветра был вынужден сесть в аэропорту Астрахани, благополучно долетел до города-героя. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Пассажиры в порядке, полет прошел нормально, уточняет «Российская газета».
Накануне из-за сильного ветра самолёт, который вылетел из Внуково в Волгоград, не смог приземлиться на аэродроме пункта назначения.
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