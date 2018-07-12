Волгоградскому краеведческому музею придадут лоск





В Волгограде приступили к масштабному ремонту областного краеведческого музея: последний раз его ремонтировали 18 лет назад. Как сообщил ИА «Высота 102» его руководитель Анатолий Мальченко, это плановый ремонт, к которому начали готовиться еще в прошлом году, когда был объявлен конкурс. Предстоит заменить окна, отремонтировать крышу, полностью привести в порядок фундамент и обновить фасад. Заказчиком выступил комитет строительства Волгоградской области, общая стоимость работ – 40 млн рублей.

По словам Мальченко, проведение ремонтных работ не скажется на посетителях: сейчас в музее открыты две уникальные выставки, посвященные истории парусников и донскому казачеству, на которых представлены артефакты, никогда ранее не выставлявшиеся.



