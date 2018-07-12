Федеральные новости
Фото из социальных сетей

Ливень смыл набережную и дороги, построенные к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Федеральные новости 12.07.2018 10:04
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12.07.2018 10:04



Газета "Труд". В настоящее время городские власти выясняют, чья это вина: проектировщиков или же подрядчиков, некачественно выполнивших проекты. 
Обрушение набережной и нескольких участков дорог произошло в Нижнем Новгороде после сильного ливня. Об этом журналистам сообщил мэр города Владимир Панов.
Накануне в соцсетях стали распространяться фотографии глубокого провала Волжской набережной, которую благоустроили в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу.
«Система ливневых канализаций в городе, похоже, дошла до критического состояния. На Волжской набережной, абсолютно новом объекте, произошел провал. По предварительным данным, это серьезная грубая ошибка проектантов. Сейчас нужно это подтвердить документально. В ближайшую неделю будет все восстановлено, но и одновременно начнется разработка системы отвода воды», –приводит слова Панова «Интерфакс».
При этом градоначальник отметил, что работы на набережной курировались дорожным фондом области, а потому именно областным властям предстоит решать эту проблему и разбираться в том, как были потрачены бюджетные деньги.
Также мэр сообщил, что ливень смыл плитку в Александровском саду, расположенном рядом с Нижегородским кремлем. Сбой в работе ливневой канализации был отмечен и на Нижневолжской набережной, которая реконструировалась в течение 10 лет и была открыта перед мундиалем. По словам Панова, на этой набережной была обнаружена труба, срез которой упирался в бетонную стену, поэтому собравшейся в ней воде просто некуда было уходить.
Градоначальник рассказал, что в этом случае заказчиком работ выступало подконтрольное муниципалитету унитарное предприятие – «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде». «Либо проектные решения некачественные, либо безобразная работа подрядчика, который не исполнил проектные решения, - констатировал мэр. – Нужно найти правду, и все устранить в рамках гарантийных обязательств, бюджет никаких расходов не несет», – добавил Панов. 

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