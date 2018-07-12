Фото из социальных сетей
Федеральные новости 12.07.2018 10:04
562 0
12.07.2018 10:04
Газета "Труд". В настоящее время городские власти выясняют, чья это вина: проектировщиков или же подрядчиков, некачественно выполнивших проекты.
Обрушение набережной и нескольких участков дорог произошло в Нижнем Новгороде после сильного ливня. Об этом журналистам сообщил мэр города Владимир Панов.
Накануне в соцсетях стали распространяться фотографии глубокого провала Волжской набережной, которую благоустроили в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу.
«Система ливневых канализаций в городе, похоже, дошла до критического состояния. На Волжской набережной, абсолютно новом объекте, произошел провал. По предварительным данным, это серьезная грубая ошибка проектантов. Сейчас нужно это подтвердить документально. В ближайшую неделю будет все восстановлено, но и одновременно начнется разработка системы отвода воды», –приводит слова Панова «Интерфакс».
При этом градоначальник отметил, что работы на набережной курировались дорожным фондом области, а потому именно областным властям предстоит решать эту проблему и разбираться в том, как были потрачены бюджетные деньги.
Также мэр сообщил, что ливень смыл плитку в Александровском саду, расположенном рядом с Нижегородским кремлем. Сбой в работе ливневой канализации был отмечен и на Нижневолжской набережной, которая реконструировалась в течение 10 лет и была открыта перед мундиалем. По словам Панова, на этой набережной была обнаружена труба, срез которой упирался в бетонную стену, поэтому собравшейся в ней воде просто некуда было уходить.
Градоначальник рассказал, что в этом случае заказчиком работ выступало подконтрольное муниципалитету унитарное предприятие – «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде». «Либо проектные решения некачественные, либо безобразная работа подрядчика, который не исполнил проектные решения, - констатировал мэр. – Нужно найти правду, и все устранить в рамках гарантийных обязательств, бюджет никаких расходов не несет», – добавил Панов.
Реклама
Популярное по теме
26.06.2018 09:19
11843 0
22.06.2018 09:26
2117 6
25.06.2018 10:21
1721 0
Посетивший Москву сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией10.07.2018 12:05
Федеральные новости 10.07.2018 12:05
1690 2 Обсудить
Госдума России раскрыла тайны зарплат и пенсий депутатов05.07.2018 15:44
Федеральные новости 05.07.2018 15:44
1380 7 Обсудить
Сербия экстрадировала в Россию банкира-мошенника05.07.2018 09:00
Федеральные новости 05.07.2018 09:00
997 3 Обсудить
Лазейка закрыта: пьяных водителей вычислят по крови03.07.2018 09:15
Федеральные новости 03.07.2018 09:15
994 0 Обсудить
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года01.07.2018 12:26
Федеральные новости 01.07.2018 12:26
1647 0 Обсудить
Трамп ожидает, что встреча с Путиным укрепит мир и безопасность на всей планете29.06.2018 08:54
Федеральные новости 29.06.2018 08:54
978 0 Обсудить
Путин ждет от участников форума "Территория смыслов на Клязьме" новаторских предложений27.06.2018 12:07
Федеральные новости 27.06.2018 12:07
1189 0 Обсудить
Британское правосудие наказало четырех болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ в Волгограде26.06.2018 09:19
Федеральные новости 26.06.2018 09:19
12351 0 Обсудить
Докучавшая футболистам и болельщикам ЧМ-2018 волгоградская мошка стала брендом региона26.06.2018 08:49
Федеральные новости 26.06.2018 08:49
3719 8 Обсудить
Депутат: Государство обязано обеспечить посмертную справедливость25.06.2018 11:26
Федеральные новости 25.06.2018 11:26
1096 2 Обсудить
Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч ЧМ Россия25.06.2018 10:21
Федеральные новости 25.06.2018 10:21
2460 0 Обсудить
Волга, Мамаев курган и добрые люди: как встретил Волгоград иностранных болельщиков ЧМ22.06.2018 09:26
Федеральные новости 22.06.2018 09:26
3189 6 Обсудить
Реклама