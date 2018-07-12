









Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области в срочном порядке убирают еще не сожженный солнцем урожай и готовят документы в правительство РФ для бюджетной помощи сельхозпроизводителям. «Дай бог не вляпаться во власть»: в Волгограде депутаты гордумы пятого созыва не засиделись на последнем заседании.













Испытание волгоградским летом: в час пик городские автобусы и пассажиры закипают от июльской жары. Симфоническая музыка и футбол: местный академический оркестр красиво завершил сезон на фестивале болельщиков ФИФА в Волгограде.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.