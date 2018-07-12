Общество

В Волжском задолжавший полмиллиона рублей алиментщик играл в "прятки" с приставами

Общество 11.07.2018 16:13
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11.07.2018 16:13


В Волжском задержали нерадивого родителя, который долгие годы скрывался от судебных приставов, чтобы не выплачивать алименты двум своим детям: долги превысили 500 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, по адресу, указанному в исполнительном листе, судебного пристава-исполнителя всегда встречали родители должника и уверяли, что не знают, где проживает их сын.
Между тем, в рамках исполнительного производства было заведено разыскное дело, в ходе которого установлено, что именно с родителями и живет недобросовестный волжанин, прячась от визитов должностных лиц в гараже, в подвале и на чердаке. Задержали его сотрудники ГИБДД за нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом автомобиля.  
Помимо того, что горе-папаше придется выплатить алименты, ему было назначено 40 часов обязательных работ. Как подчеркнули в ведомстве, несознательность некоторых горе-родителей, упорство, с которым они не желают платить своим родным детям, удивляет даже тех судебных приставов, за плечами которых не один десяток лет работы на государственной службе.


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