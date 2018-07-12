Погибшие от засухи посевы в Волгоградской области не были застрахованы

Общество 11.07.2018 16:48
2275 5
11.07.2018 16:48
Погибшие из-за засухи в Волгоградской области посевы не были застрахованы, поэтому сельхозпроизводители могут рассчитывать только на компенсацию убытков из бюджета. Об этом ИА "Высота 102" сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его словам, о таком развитии ситуации Национальный союз агростраховщиков предупреждал комитет сельского хозяйства региона еще в начале мая - после изучения данных космического мониторинга сельскохозяйственных посевов на юге России. Однако тогда власти не разделяли опасений НСА по поводу неблагоприятной ситуации с возможной засухой. Некоторые проблемы допускались, но только в заволжских районах. Комитет сельского хозяйства Волгоградской области сообщил, что проводит адресную работу с местными сельхозпроизводителями по заключению договоров страхования урожая однолетних культур посева 2018 года. И что несвязанная поддержка в регионе оказывается аграриям с учетом дополнительной ставки субсидии на гектар застрахованной посевной площади. Однако уже в начале июля стало известно, что в Волгоградской области от почвенной засухи и суховея пострадали 19 районов. По данным НСА, в подавляющем большинстве из них посевы не застрахованы, так как в 2018 году аграрии Волгоградской области не заключили ни одного договора страхования урожая с господдержкой. Известно, что власти региона готовят документы в правительство РФ для оказания помощи пострадавшим сельхозпроизводителям. Ущерб от засухи подсчитывается.
"В этом году в федеральном бюджете на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера, заложено почти 1,9 млрд рублей, - напомнил Корней Биждов. - Однако с начала года по июнь различного рода чрезвычайные ситуации уже объявлялись в 13 субъектах РФ, совокупный объем потерь для сельского хозяйства еще на ту дату достигал, по предварительным заявлениям, 1,7 млрд рублей".
Реклама
Популярное по теме
14.06.2018 20:33
22403 2
20.06.2018 18:40
10258 29
13.06.2018 15:39
9087 36
На юге Волгограда с рейсов сняли 9 маршруток из-за долга перевозчика12.07.2018 16:40
Волгоградскому краеведческому музею придадут лоск12.07.2018 15:51
Жительницу Волгограда наказали за спекуляцию бесплатными билетами на Кубок России по футболу12.07.2018 15:02
В Волгограде коммерсанты с "Центрального рынка" не оставляют попыток заработать на имуществе МУПа12.07.2018 13:45
Управляющие компании в Волгоградской области решили «открыться» населению12.07.2018 12:31
В Волгограде волонтеры задорого распродают память о ЧМ-201812.07.2018 11:40
Правду о массовой гибели пчел ищут пасечники Волгоградской области12.07.2018 06:18
В Волжском задолжавший полмиллиона рублей алиментщик играл в "прятки" с приставами11.07.2018 16:13
Волгоградская область спешно собирает еще несгоревший на солнце урожай11.07.2018 13:59
В Волгоградской области придумывают новые способы «борьбы» с долгами11.07.2018 12:49
В Волжском собирают подписи против повышения пенсионного возраста11.07.2018 10:20
В Волгограде демонтируют небезопасный детский городок в парке "70-летия Победы"11.07.2018 06:16
Доска позора: в Волгограде жители предложили перенести помойку под окна домов чиновников10.07.2018 16:33
В Волгограде маршрутки плавно переходят на безналичную систему оплаты проезда10.07.2018 14:40
На главу жилинспекции Волгограда завели дело за неучтенные проверки10.07.2018 14:34
Реклама