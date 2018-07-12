Общество

Погибшие от засухи посевы в Волгоградской области не были застрахованы

Общество 11.07.2018 16:48
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11.07.2018 16:48



Погибшие из-за засухи в Волгоградской области посевы не были застрахованы, поэтому сельхозпроизводители могут рассчитывать только на компенсацию убытков из бюджета. Об этом ИА "Высота 102" сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его словам, о таком развитии ситуации Национальный союз агростраховщиков предупреждал комитет сельского хозяйства региона еще в начале мая - после изучения данных космического мониторинга сельскохозяйственных посевов на юге России. Однако тогда власти не разделяли опасений НСА по поводу неблагоприятной ситуации с возможной засухой. Некоторые проблемы допускались, но только в заволжских районах. Комитет сельского хозяйства Волгоградской области сообщил, что проводит адресную работу с местными сельхозпроизводителями по заключению договоров страхования урожая однолетних культур посева 2018 года. И что несвязанная поддержка в регионе оказывается аграриям с учетом дополнительной ставки субсидии на гектар застрахованной посевной площади. Однако уже в начале июля стало известно, что в Волгоградской области от почвенной засухи и суховея пострадали 19 районов. По данным НСА, в подавляющем большинстве из них посевы не застрахованы, так как в 2018 году аграрии Волгоградской области не заключили ни одного договора страхования урожая с господдержкой. Известно, что власти региона готовят документы в правительство РФ для оказания помощи пострадавшим сельхозпроизводителям. Ущерб от засухи подсчитывается.
"В этом году в федеральном бюджете на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера, заложено почти 1,9 млрд рублей, - напомнил Корней Биждов. - Однако с начала года по июнь различного рода чрезвычайные ситуации уже объявлялись в 13 субъектах РФ, совокупный объем потерь для сельского хозяйства еще на ту дату достигал, по предварительным заявлениям, 1,7 млрд рублей".

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