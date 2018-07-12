В центре Волгограда маршрутка попала в ДТП









Столкновение двух легковых автомобилей и маршрутки №3с произошло сегодня в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, ДТП произошло на проспекте Ленина около туберкулезного диспансера. По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада", который следовал по Первой продольной, при повороте со среднего ряда направо столкнулся с микроавтобусом "Газель". Далее легковушку отбросило на автомобиль "Renault", стоявший на перекрестке.













К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Известно, что в "Ладе" были несовершеннолетние, а "Газель" шла по маршруту с пассажирами.



