Правду о массовой гибели пчел ищут пасечники Волгоградской области

Общество 12.07.2018 06:18
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12.07.2018 06:18
Правдивых ответов на обращения и жалобы в региональные управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Россельхознадзора, а также в адрес губернатора Волгоградской области ждут пасечники Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», люди пока безуспешно пытаются найти виновных в массовой гибели пчел после авиационной обработки химикатами полей, прилегающих к населенным пунктам, где расположены многочисленные стационарные пасеки. «После обработки полей 17 июня 2018 года более 20 пасечников понесли серьезные убытки, погибла вся рабочая пчела - более 1000 семей. У людей, которые в то время работали с пчелами, появились признаки аллергии и отравления. Растения на полях пожелтели, есть случаи гибели домашней птицы. Пчелы продолжают гибнуть и сегодня. Кроме того, есть охотники, видевшие в лесу мертвых зайцев и лис», - рассказали селяне информагентству. В своем обращении в надзорные органы пасечники попросили провести проверку деятельности ООО «Ротор», которое занимается в районе выращиванием сельхозкультур. По мнению пчеловодов, фирма может скрывать, какие именно пестициды использовались. Жители указали, что химикаты распылялись в ветреный день на расстоянии всего около 1 км от сельских поселений Преображенского и Озеркинского, а также очень близко к лесу и реке Бузулук, где в эти жаркие дни купаются люди. Пасечники ждут и результатов полицейской проверки по своим заявлениям в ОМВД России по Киквидзенскому району.
Случаи массовой гибели пчел после авиационной обработки сельхозугодий уже не раз фиксировались в Волгоградской области. В прошлом году серьезные убытки понесли пасечники Рудни, а также села Безымянка Михайловского района.
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