ОНФ: Самый грязный в Волгограде район – Кировский, самый чистый - Центральный









Эксперты ОНФ представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Волгоградского региона среди лидеров нет, сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ. К примеру, в городе-лидере рейтинга - Искитим Новосибирской области - активистами была обнаружена 71 свалка, 69 из них уже ликвидированы, тогда как в Волгограде обнаружено 132 свалок, ликвидировано 73.

Как подчеркнули в ОНФ, во взаимодействии с администрацией Волгограда по проекту «Генеральная уборка», которое предполагает совместную работу по выявлению и устранению несанкционированных свалок, общественники сталкиваются с главной проблемой, о которой заявляют чиновники практически в каждом официальном ответе - отсутствие финансирования в городском бюджете на ликвидацию свалок. Также у них нет законодательной возможности применять санкции к управляющим компаниям. Порядка 40% несанкционированных свалок в городе - переполненные контейнерные площадки во дворах. Лидер в этом отношении - Кировский район. Самый чистый - Центральный.

Что касается крупных свалок на природных территориях в черте города, то здесь самыми пострадавшими районами являются Советский и Тракторозаводский районы за счет вывоза сюда перевозчиками-нелегалами крупного строительного мусора. Также сложностью для профильных районных комитетов является то, что расходовать свои средства они могут только по статье благоустройства, тогда как ликвидация свалок под эту статью не подпадает, отсюда опасения создать нецелевое использование бюджетных средств. Фактически районные администрации полностью лишены полномочий для наведения чистоты в городе и занимаются этим на общественных началах. Теперь городские свалки - зона ответственности субъекта, то есть администрации региона. Которая, в свою очередь, уповает на единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Как известно, процедура выбора такого оператора в нашей области проходит с трудом, с колоссальным затягиванием, только на днях будет закончен повторный сбор заявок на конкурс по выбору регоператора, потом опять их рассмотрение, проверка корректности, а ведь он мог появиться в регионе еще в 2016 году», - прокомментировали в региональном штабе ОНФ.

Исследование было проведено экспертами Общероссийского народного фронта в рамках Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов.



