Общество 11.07.2018 13:59
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11.07.2018 13:59
Уборочная компания в Волгоградской области в этом году из-за засухи началась на три недели раньше срока, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации региона, к уборке зерновых подключились все районы. Уже обработано 33% посевных площадей, собрано более миллиона тонн зерна.
Параллельно с уборочной кампанией в регионе идет процесс подготовки документов для обращения в правительство РФ в связи с гибелью посевов от засухи. Напомним, в Волгоградской области действует режим ЧС регионального характера вследствие почвенной засухи и суховея. В мае-июне они наблюдалась на территории 19 районов: в Старополтавском, Палласовском, Николаевском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском, Светлоярском, Камышинском, Котельниковском, Октябрьском, Чернышковском, Суровикинском, Калачевском, Городищенском, Иловлинском, Дубовском, Ольховском, Котовском и Даниловском.
Губернатор поручил региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности жизнедеятельности принять исчерпывающие меры по преодолению этой ситуации, а также подготовить документы в правительство России, подтверждающие гибель посевов,— для скорейшего проведения оценки ущерба и оказания помощи сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от неблагоприятных погодных явлений.
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